Nonostante la vittoria su i New York Knicks per 117-87 , i Los Angeles Lakers non hanno vissuto una bella serata, visto che hanno visto uscire anzitempo per infortunio Anthony Davis.

Nel tentativo di stoppare Randle, il numero 3 gialloviola ha perso l’equilibrio ed è caduto male, atterrando violentemente sulla schiena. La caduta ha costretto Davis a lasciare il parquet poco prima della fine del terzo quarto.

Anthony Davis goes up for a block but falls on his tailbone and limps off the court with help pic.twitter.com/DazHg4Rc9F — NBA RETWEET (@RTNBA) January 8, 2020

Come riporta Dave McMenamin di ESPN, Davis è stato sottoposto subito ad accertamenti: dopo un controllo ai raggi X, all’ex giocatore di New Orleans è stata diagnosticata una contusione sacrale al di sopra del coccige.

The Lakers are officially calling Davis' injury a sacral contusion — which is located above the tailbone. The team reiterated that X-rays were negative. Davis will not return to the game. — Dave McMenamin (@mcten) January 8, 2020

I primi esami hanno scongiurato il peggio, ma solo gli accertamenti delle prossime ore potranno stabilire l’entità dell’infortunio all’osso sacro.

Un brutto colpo per i Lakers e per Anthony Davis che, prima dell’infortunio, aveva realizzato 5 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Il numero 3 gialloviola è attualmente in corsa per il titolo di difensore dell’anno grazie alla sua media di 27.7 punti, 9.5 rimbalzi, 3.2 assist e 2.6 stoppate a partita.

Anche senza Davis, i Lakers hanno vinto la sesta partita consecutiva: a trascinare i californiani alla vittoria ci ha pensato il solito LeBron James (31 punti, 5 rimbalzi e 5 assist), seguito da Danny Green e Avery Bradley. Da sottolineare anche le ottime prestazioni di Dwight Howard (8 punti e 13 rimbalzi) e Rajon Rondo (8 punti e 10 assist per lui).

Con i Playoffs alle porte e la volontà di arrivare fino in fondo, i Lakers si muoveranno con estrema cautela con Anthony Davis: il lungo, molto probabilmente, salterà le prossime due trasferte contro i Dallas Mavericks e gli Oklahoma City Thunder.

