Anthony Davis ha rifiutato pochi minuti fa un’estensione contrattuale al massimo salariale con i Los Angeles Lakers. Come riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, la stella dei gialloviola ha detto di no ad un contratto quadriennale da 146 milioni di dollari complessivi. L’insider NBA ha poi aggiunto che l’ex giocatore di NOLA probabilmente non si avvarrà nemmeno della player option da 28.7 milioni di dollari presente sul suo contratto per la prossima stagione 2020/2021. I motivi? Molto semplici.

Dovesse aspettare la prossima estate, Davis potrebbe essere eleggibile per un’offerta quinquennale da 202 milioni di dollari che varrebbe, ovviamente, il max contract. Il 26enne, lo ricordiamo, è stato acquisito via trade dei Pelicans durante lo scorso giugno dopo aver rinunciato alla sua “no-trade clause”. Per questo motivo non poteva firmare un’estensione contrattuale con la franchigia fino ad oggi. Offerta di rinnovo che il classe 1993 ha, però, gentilmente rispedito al mittente.

Il prodotto Kentucky in questa stagione sta giocando ai suoi livelli: attualmente è uno dei candidati al titolo MVP e al premio di Difensore dell’Anno. Il lungo sta viaggiando con una media di 27.7 punti, 9.5 rimbalzi e 2.6 stoppate in 34 presenze.

