Mike Bibby spiega il perché del suo super fisico post ritiro dall’NBA

Tanti personaggi, ex giocatori della NBA, riescono a non far smettere di parlare di sé anche una volta terminata la loro carriera cestistica. È decisamente il caso di Mike Bibby, che dopo sei stagioni e mezzo con la maglia dei Sacramento Kings, è risalito alla ribalta per via delle foto del suo fisico.

Bibby appare decisamente pompato, molto più muscoloso di quanto lo era quando giocava a basket. Come può un giocatore che si è ritirato essere apparentemente più in forma di quando si sottoponeva ad allenamenti quotidiani? A spiegarlo è stato lo stesso Bibby:

“Mi alleno sempre. Al mattino, faccio sollevamento pesi per tre ore, tre giorni a settimana. Negli altri due giorni, uso gli elastici. Poi vado in palestra e gioco a basket, oltre a fare altri esercizi di sera” “Ho sempre avuto questo tipo di fisico; le squadre NBA però non mi permettevano di allenarmi in questa maniera. Amo sollevare pesi, amo allenarmi e amo faticare sempre di più”

Bibby ha chiuso la sua carriera NBA con una media di oltre 14 punti. Pur non avendo mai preso parte ad un All Star Game, è ricordato più che positivamente dai tifosi dei Kings, con i quali ha vissuto dei momenti memorabili. Sacramento non si qualifica per i Playoff dal lontano 2006: Bibby faceva parte di quella squadra che perse al primo turno contro i San Antonio Spurs.

Leggi anche:

Anthony Davis rinuncia all’NBA Dunk Contest: “Non fa per me”

L’infortunio ad Anthony Davis preoccupa i Lakers

Rose torna a Chicago per l’All Star Weekend