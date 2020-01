NBA: nuovo record per Luka Doncic

Luka Doncic continua ad incantare, e scrivere record. La giovane star dei Dallas Mavericks infatti è diventato, nella notte, il terzo giocatore dalla fusione NBA-ABA a chiudere quattro partite consecutive con 30+ punti, 10+ rimbalzi e 5+ assist. I 38 punti, 11 rimbalzi e 10 assist messi a referto nella vittoria sui Chicago Bulls mettono il suo nome a fianco a quelli di Russell Westbrook e Kevin Durant.

La serie è iniziata la notte di San Silvestro nella sconfitta dei Mavs contro gli Oklahoma City Thunder, dove l’ex Real Madrid mise a referto 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Nella partita successiva, nella vittoria sui Brooklyn Nets, Doncic ha chiuso con 31-13-7. La terza partita della serie magica della stellina slovena è stata contro gli Charlotte Hornets chiusa con 39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Numeri fantascientifici che però raccontano solo una parte della meravigliosa stagione che sta facendo.

Più che le statistiche, che comunque ad oggi recitano 29.4 punti, 9.7 rimbalzi e 8.9 assist di media, Doncic sta aiutando Dallas a tornare competitiva. I ragazzi di coach Rick Carlisle attualmente vantano un record di 23 vinte e 13 perse che li vede in corsa per un posto ai playoff, assenti in Texas dalla stagione 2015-16.

Dato il successo del team fan e critici hanno elogiato Doncic, mettendo addirittura il suo nome tra quelli dei candidati MVP. Non solo, durante il primo turno di votazioni in vista dell’All-Star Game, lo sloveno è il giocatore che ha raccolto più preferenze, surclassando addirittura LeBron James. Alcuni lo vedono come un passaggio di consegne: che sia veramente Luka Doncic il volto della prossima decade NBA?

