NBA, Boylen su Doncic: “È un linebacker che gioca point guard”

Luka Doncic ha conquistato tutti. L’ultimo a rimanere estasiato di fronte al talento sloveno è Jim Boylen. Il coach dei Chicago Bulls, caduti sul parquet dei Dallas Mavericks proprio grazie ad una prestazione epica dell’ex Real Madrid, lo ha paragonato addirittura ad un linebacker NFL. Queste le sue dichiarazioni:

“È un gestore di palla dominante. Per me è un linebacker che gioca point guard. È in grado di proteggere i compagni, guidarli, creare giocate per loro ma anche per se stesso”

Varie leggende del gioco hanno paragonato Doncic a grandi stelle del passato come Magic Johnson o Larry Bird. Entrambi noti per la loro dote di passatori e per la loro visione, per non parlare del loro QI cestistico.

È evidente che dichiarazioni come quella di Boylen non fanno che rafforzare lo status di star, all’interno dei Mavs ma anche della lega, ottenuto ormai da Doncic. Ciò gli procurerà attenzioni sempre maggiori da parte dei suoi avversari ma, a giudicare da come è iniziata la sua stagione, non sembra risentirne più di tanto.

