NBA, Davis Bertans conteso da più squadre

Davis Bertans sta fino ad ora disputando un’ottima stagione, la migliore da quando è approdato in Nba: oltre 15 punti e 5 rimbalzi di media, con una percentuale dall’arco tra le migliori della lega, gli stanno fruttando un grande interesse mediatico, nonché di alcune contenders.

Secondo quanto riportato da NBC Sports, Sixers, Hawks, Lakers, Celtics e Nuggets starebbero cercando un modo per mettere le mani sul giocatore lettone.

Il suo contratto da 7 milioni di dollari a stagione infatti scadrà in estate e, sempre stando a quanto riporta la testata giornalistica americana, i Wizards vorrebbero ottenere il massimo subito, per evitare di perderlo a zero.

