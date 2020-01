Risultati NBA: 38 punti e tripla doppia per Doncic, 47 punti per Jokic! San Antonio abbatte Milwaukee, cadono i Celtics

Indiana Pacers 115-104 Charlotte Hornets

Spesso sottovalutato ma altrettanto decisivo, TJ Warren è l’autentico mattatore nella vittoria esterna degli Indiana Pacers. I suoi 36 punti sono il massimo della partita, che nella prima frazione vede gli Hornets condurre grazie a Rozier, scheggia impazzita nell’attacco dei padroni di casa. Alla lontana però la maggiore organizzazione degli ospiti viene fuori, insieme al talento di Sabonis e di Warren: il +15 a quattro minuti dal termine chiude i giochi.

Brooklyn Nets 89-101 Orlando Magic

Finalmente Markelle Fultz! L’ex Sixers è decisivo nella vittoria in rimonta dei Magic. A dire il vero, a condurre per gran parte della partita sono gli stessi Magic, che nei primi tre quarti di gara stanno davanti anche di 15 punti. I Nets recuperano solo nell’ultima frazione e riescono anche ad effettuare il sorpasso. A questo punto tocca proprio a Fultz guidare i suoi ad un parziale di 18-4, decisivo per la vittoria, come i suoi 25 punti.

Oklahoma City Thunder 113-120 Philadelphia 76ers

L’inizio di partita dei Sixers non è dei più positivi, complice anche l’infortunio al dito di Joel Embiid. Raddrizzato quest’ultimo, col rientro in campo del camerunense nel secondo quarto, i Sixers piazzano subuto un parziale da 13-2. OKC si aggrappa a Paul e SGA per provare a restare incollata alla partita, ma i Sixers trovano 5 punti da Harris, con una schiacciata e una tripla, che chiudono definitivamente i giochi. 17+15 per Simmons, con tutto il quintetto titolare in doppia cifra.