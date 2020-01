Blake Griffin è davanti a un bivio. Il giocatore dei Detroit Pistons nelle prossime ore deciderà se operarsi al ginocchio sinistro che lo sta tormentando da diverso tempo e chiudere anzitempo la stagione, oppure resistere al dolore e cercare qualche soluzione alternativa per rientrare il prima possibile sul parquet.

Secondo quanto riporta Yahoo Sports, però, Blake sembrerebbe propendere per la prima soluzione: nelle prossime ore il lungo incontrerà uno specialista per valutare la fattibilità dell’operazione. Nella scorsa offseason il classe 1989 aveva già subito un intervento allo stesso ginocchio. Il problema si è quindi riproposto nelle scorse settimane dopo essere sceso in campo in 18 occasioni.

Sarebbe un peccato per Blake rimanere out per tutta la stagione dopo che lo scorso anno si era reso protagonista di una media da 24.5 punti a partita (career high) trascinando Detroit ai Playoff NBA. Griffin si trova attualmente al suo terzo anno dei 5 in contratto (per un totale di 171 milioni di dollari).

Con Detroit che si trova in 11esima posizione ad Est con il record di 13-24, la compagine del Michigan è lontana 1,5 partite da un posto ai playoff. Perdere la sua stella proprio in questo momento sarebbe una sciagura.

