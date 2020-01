Brandon Ingram sta assistendo ad una serie di estensioni contrattuali che proprio non gli vanno a genio. Il giocatore dei New Orleans Pelicans, in una intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, ha commentato quelli che sono i rinnovi pluriennali e multimilionari di alcuni dei suoi colleghi appartenenti alla classe Draft 2016, mentre lui ancora no.

L’ex guardia dei Los Angeles Lakers sembra avercela soprattutto con Ben Simmons, Jaylen Brown e Buddy Hield i quali hanno firmato contratti oltre i 100 milioni di dollari a testa. Queste le parole di Ingram:

“Quando parliamo di estensione contrattuale, ovviamente, sono umano anch’io e quando vedo gli altri ottenerle reagisco in maniera abbastanza stupita come se dicessi ‘Questa merda ha ottenuto un’estensione?! Oh mio Dio. Ragazzi, posso sfidare adesso quei giocatori in un 1 vs 1 fino ai 15, quelle merde non segnerebbero nemmeno un punto’. È questo quello che vedo in giro.”

Ben Simmons è stato l’unico, del trio citato in precedenza, ad aver firmato un rinnovo contrattuale al massimo salariale, ossia 170 milioni di dollari per i prossimi 5 anni. Jaylen Brown, invece, si è accordato con i Celtics sulla base di 115 milioni di dollari, diventando il primo rookie di Boston dai tempi di Rondo a firmare un’estensione di questa portata. Poco diverso il discorso per Buddy Hield che ha chiuso un rinnovo da 86 milioni garantiti + 20 milioni di incentivi con Sacramento.

Anche Ingram è stato eleggibile per ricevere l’estensione contrattuale fino al 21 ottobre 2019, ma NOLA non ha fatto alcuna offerta anche perché ambo le parti erano d’accordo, ai tempi, di aspettare a valutare le condizioni fisiche dopo aver riscontrato un problema a causa di un coagulo di sangue alla spalla destra. Problema che il giocatore si sta peraltro trascinando dietro da marzo quando ancora vestiva la canotta dei Los Angeles Lakers.

In questa stagione Ingram sta volando, sfruttando anche l’assenza di Zion Williamson (dato finalmente per rientrante, ndr), con cifre che recitano 25.3 punti di media a partita conditi da 7.0 rimbalzi. Il classe 1997 questa estate sarà restricted free agent.

