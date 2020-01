Gli Atlanta Hawks ci provano: il grande obiettivo di questa sessione di mercato NBA è Andre Drummond. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, la franchigia della Georgia starebbe parlando con i Detroit Pistons per mettere in piedi una trade che porterebbe il centro classe 1993 alla corte di Trae Young.

Detroit and Atlanta have been engaged in talks on a trade centered on Andre Drummond, league sources tell ESPN. No deal imminent, but Detroit is talking to Hawks and several other teams on Drummond, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2020

Sempre quanto riporta il famoso insider NBA, i Pistons sarebbero in contatto anche con altre franchigie per capire quali soluzioni possa portare il mercato prima della trade deadline fissata il 6 di febbraio. Drummond, lo ricordiamo, è in possesso di una player option da 28 milioni di dollari per la prossima stagione che dovrebbe rifiutare per ottenere un accordo pluriennale molto pesante. Detroit ha paura di perdere il giocatore durante la free agency ed è per questo motivo che sta valutando la possibilità di ottenere qualcosa in una trade anticipata.

Intanto il centro non si è allenato oggi con la squadra: si vociferava di un accordo imminente con Atlanta, ma la realtà è ben diversa, ha solo problemi allo stomaco. Le due franchigie sarebbero ancora in una fase non avanzata della trattativa.

