NBA, Porzingis ancora fuori per infortunio

Kristaps Porzingis non è ancora pronto per tornare a giocare. Il giocatore lettone dei Dallas Mavericks è alle prese con un fastidio al ginocchio che lo ha tenuto fuori nella vittoria di questa notte contro i Brooklyn Nets per 123-111.

Come riporta Dwain Price di Mavs.com, l’allenatore Carlisle ha detto che non esiste una data precisa per il rientro sul parquet del loro numero 6, infortunatosi nella partita contro gli Oklahoma City Thunder.

Carlisle said there is no timetable for the return of Porzingis (soreness in his right knee) and Hardaway (left hamstring strain). But he added that they will take their time on playing those 2 players again. — Dwain Price (@DwainPrice) January 2, 2020

Come spiega sempre il coach dei Mavs, le condizioni fisiche del giocatore verranno valutate giorno per giorno, così come quelle di Tim Hardaway: entrambi non ci saranno sicuramente per le prossime sfide contro i Charlotte Hornets e contro i Chicago Bulls martedì.

Nonostante l’assenza di Porzingis, i Dallas Mavericks tornano a vincere dopo 2 sconfitte consecutive: a trascinare i texani ci ha pensato ancora una volta Luka Doncic, autore di 31 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, aiutato anche dall’ottima prestazione di Seth Curry (25 punti per lui).

Al posto del giocatore lettone è sceso in campo Maxi Kleber, autore di una prestazione da 18 punti, 4 rimbalzi e 1 assist.

Per Dallas il recupero di Porzingis è fondamentale: in questa stagione ha giocato 31 partite con una media di 17,3 punti, 9,4 rimbalzi e 1,5 assist e, insieme a Doncic, rappresenta la colonna portante della squadra.

Con uno score di 22 vittorie e 12 sconfitte, i Mavericks occupano attualmente il quinto posto della Western Conference: risultati che fanno sognare i texani, che sperano di diventare una delle contendenti al titolo.

