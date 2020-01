NBA, New Orleans Pelicans: Zion Williamson torna ad allenarsi con la squadra

Zion Williamson è tornato in gruppo e ha sostenuto il primo allenamento completo con la squadra dopo l’infortunio. Il giocatore ha dichiarato:

“E’ stato bello tornare in campo, fosse stato per me avrei già iniziato due settimane fa… ci sono i ragazzini a New Orleans che mi fermano e mi chiedono quando potrò tornare, ed io rispondo: non ancora, non ci siamo ma non ci vuole molto… non è stato facile dire loro di no“.