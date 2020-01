Esattamente come avvenuto alcune stagioni fa con Zaza Pachulia, si sta nuovamente verificando una vera e propria spinta elettorale tra i numerosissimi fan dell’NBA per portare Tacko Fall all’All Star Game.

Il fenomeno mediatico di maggior rilievo della passata stagione NCAA, subito dopo Zion Williamson, nonostante il basso minutaggio concessogli fino ad ora, è riuscito infatti a far breccia nei cuori dei tifosi dei Boston Celtics, al punto tale da aver ricevuto ben 110.269 voti, che lo hanno catapultato al momentaneo sesto posto della classifica per l’All Star Game.

Tra i vari atleti che fino ad ora Tacko Fall è riuscito a precedere, possiamo annoverare il suo compagno di squadra Gordon Hayward, oltre a Bam Adebayo dei Miami Heat e Domantas Sabonis degli Indiana Pacers.

Il primo a contestare questa modalità di voto è stato però lo stesso allenatore del centro, Brad Stevens.

So che mio figlio vota sette volte al giorno. Non mi piace l’idea, soprattutto quando questo calcolo è alla base dell’All-Star Game o per i premi, non essendo basato esclusivamente su ciò che avviene sul campo. Tacko Fall è una persona meravigliosa. Sta facendo un ottimo lavoro. Ma fino ad oggi ha giocato solo 11 minuti, quindi non penso dovrebbe trovarsi al sesto posto delle votazioni dell’All Star Game. Capisco come l’All Star Game, e cose del genere, siano il risultato di un mix di popolarità e di voti soggettivi, ma credo che distorcano il lavoro fatto sul campo.

In questa sua prima stagione in NBA, Tacko Fall è sceso in campo solamente in tre gare per un totale di 11 minuti, riportando una media di 4 punti e 2 rimbalzi.

Le votazioni dei fan rappresentano il 50% del totale dei voti, e continueranno fino al 20 gennaio, con le restanti scelte che spetteranno invece ai giocatori e ai giornalisti.

I due quintetti titolari dell’All Star Game, che quest’anno si celebrerà a Chicago, saranno composti dalle prime due guardie e tre lunghi meglio classificatisi in ogni Conference, mentre il resto dei giocatori sarà selezionato dagli allenatori.

In caso di eventuale pareggio, si opterà per il giocatore con il maggior numero di voti ricevuti dai fan.

