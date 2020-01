NBA, Chris Paul commenta LeBron James come persona

Dentro i parquet NBA, LeBron James è un giocatore ormai chiaro da definire. Fuori dal campo, invece, pochi sanno realmente com’è l’uomo. Uno dei privilegiati a conoscere la risposta è Chris Paul, suo grande amico da ormai diverso tempo. Il playmaker degli Oklahoma City Thunder, durante la giornata di lunedì è stato intervistato da ESPN in occasione del 35esimo compleanno del nativo di Akron. CP3 ha quindi cercato di snocciolare com’è LeBron fuori dal campo:

“Penso che se LeBron James andasse in bagno, sarebbero tutti pronti ad analizzare il suo comportamento al cesso, ossia se l’ha fatta bella o brutta. Ormai sono tutti pronti ad analizzare ogni suo minimo fatto. Per tutto quello che ha dovuto sopportare e gestire sin da giovane età, è incredibile vedere com’è riuscito a portare avanti tutto questo fino ad oggi senza problemi. Le persone non si rendono conto di quanto LeBron sia una persona altruista. Non è comprensibile a tutti, purtroppo.”