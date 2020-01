NBA, Infortunio al polso per Patrick Beverley

Il playmaker dei Los Angeles Clippers, Patrick Beverley, salterà le prossime partite della squadra a causa di una distorsione al polso destro. Questo quanto riferisce Adrian Wojnarowski di ESPN, il quale ha anche chiarito come il giocatore potrebbe tornare a disposizione verso inizio di settimana prossima. Beverley ha subito un infortunio durante la gara contro gli Utah Jazz del 28 dicembre, caduto male dopo un tentativo di layup. Fortunatamente i raggi X non hanno evidenziato alcuna frattura al polso.

Patrick Beverley heads to locker room with an injury to his right arm.

Looked to be in pain. #ClipperNation #nbatwitter pic.twitter.com/iyF19DkpSo

— Taz Khan 🇨🇦 (@The_ExtraPoints) December 29, 2019