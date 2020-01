NBA, Steven Adams parla degli addii di Westbrook e Durant da OKC

Steven Adams, centro degli Oklahoma City Thunder, è stato l’ultimo ospite del podcast di Zach Lowe, famoso giornalista di ESPN. Adams e Lowe hanno discusso di diversi argomenti durante l’episodio, della durata di 46 minuti, incluso il modo in cui il lungo ha gestito le partenze di Russell Westbrook e Kevin Durant da Oklahoma per sposare progetti e lidi diversi.

Il giocatore della Nuova Zelanda, prima di tutto, si è espresso sul passaggio di RW0 agli Houston Rockets avvenuto la scorsa estate per lo stupore di tutta Oklahoma City:

“Mi ha chiamato prima ancora che fosse ufficializzato il suo passaggio, penso. Mi ha dato solo un aggiornamento sull’affare e tutto quel genere di cose. La nostra amicizia va oltre il mero business che c’è in NBA. Ho risposto ‘Oh, bene. È sorprendente. È una mossa interessante. Spero che tutto funzioni bene.’ Se ho giocato più ‘soft’ su Westbrook quando abbiamo affrontato Houston a inizio stagione? Niente affatto. Non posso farlo. È irrispettoso. Dopo tutti gli anni di suoi insegnamenti, trattarlo meglio solo perché era un compagno di squadra, non va bene. Cercherei di fargli fallo prima che concluda a canestro. Cento per cento. Non voglio rischiare con lui perché so che nella sua mente lui penserebbe “Ne stamperò una in faccia a Steven oggi”. So starebbe pensando a quello, al 100 percento. Fa sempre quel genere di cose.”