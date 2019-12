NBA, LeBron James sale a 9000 assist distribuiti

Nella notte, LeBron James è diventato il nono giocatore nella storia della NBA a raggiungere il traguardo di 9000 assist distribuiti nel corso della carriera. James, che compie 35 anni oggi, ha segnato questo particolare traguardo quando mancavano 4.35 minuti sul cronometro durante la partita, vinta, contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic. Il numero 23 gialloviola ha terminato il match con una doppia-doppia da 13 punti + 13 assist:

“Il vero milestone è quando cresci in un posto in cui succedono cose che non vorresti mai far vedere ai tuoi figli, ma con questo background sei comunque in grado di arrivare a questo punto, battendo record su record, contro ogni probabilità. Questa è una benedizione. È più una benedizione per me essere in grado di fare ciò che amo fare ogni giorno e poter trarre beneficio dalla famiglia. Loro mi permettono di essere una vera fonte d’ispirazione. È davvero bello.”