Quando si tratta di LeBron James, tutti i record sono in pericolo. Anche quello appartenente a Kareem Abdul Jabbar, attualmente miglior scorer di sempre nella storia della NBA con 38.387 punti segnati tra il 1969 e il 1989. LeBron, che compie 35 anni oggi, deve però giocare ancora per almeno 3 stagioni per riuscire nell’impresa di scalzare l’ex giocatore dei Milwaukee Bucks. Queste le parole di LBJ sull’argomento:

“Mentirei se dicessi di non pensarci. Ovviamente non gioco con l’intenzione di scalzare solo quel record, non faccio calcoli del tipo ‘OK, se gioco questo numero di partite con questa media…”. No. Non lo faccio perché non l’ho mai fatto durante la mia carriera. Ho sempre lasciato che le cose accadessero spontaneamente, senza pensarci. Quello che succede, succede. Ma lo vedo. Questo record, lo vedo.. e lì!”

A LeBron mancano circa 5.000 punti per superare Kareem in questa particolare classifica. La stella gialloviola ha avuto una media di 1.900 punti realizzati nelle ultime 4 stagioni: dovesse mantenere questo ritmo allora potrebbe diventare il miglior marcatore di sempre durante la stagione NBA 2022-2023.

James, attualmente, si trova quarto in classifica dietro a Kobe Bryant (davanti a lui di soli 300 punti, ndr) e Karl Malone (fermo a quota 36.928). Nelle scorse ore, lo ricordiamo, James è stato nominato atleta del decennio (insieme a Serena Williams tra le donne, ndr) da Associated Press.

