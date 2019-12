È una serata totalmente da dimenticare quella del Christmas Day per i Los Angeles Lakers. Sconfitti in rimonta dai rivali cittadini, i gialloviola devono anche fare i conti con gli strascichi della dura sfida di ieri sera, che ha visto uscire malconcio qualche giocatore. Uno fra tutti, LeBron James.

Il #23, già di per sé, non stava vivendo una situazione propriamente idilliaca. Nei giorni scorsi ha dovuto saltare la sfida contro Denver per un problema fisico al torace, che si è poi scoperto essere non l’unico. James soffre infatti da qualche tempo di un problema muscolare all’inguine destro. Fortunatamente, non è lo stesso dell’anno scorso: fu il sinistro ad infortunarsi gravemente, costringendolo a saltare gran parte del finale di stagione.

La situazione del destro non è però comunque da sottovalutare, visto l’aggravarsi della stessa nella sfida di ieri sera. Lo stesso LeBron ha spiegato com’è andata:

“Mi sentivo bene prima della partita. Poi ho preso una ginocchiata da Pat Bev mentre prendevo uno sfondamento, e mi ha rimesso nella stessa situazione di cinque giorni fa”

James ha poi raccontato ai microfoni di ESPN di aver iniziato a sentire “infiammarsi” l’area interessata. Il problema ne ha chiaramente condizionato anche la prestazione in campo. Le percentuali al tiro sono lì a testimoniarlo: ben 10 errori dal campo dei suoi 15 totali sono arrivati da dietro l’arco, dovendo limitare le penetrazioni al ferro.

I Lakers stanno vivendo ora la situazione più difficile dall’inizio della stagione. Il record delle ultime quattro partite è totalmente negativo: 0-4. Le prossime due sfide saranno in back-to-back contro Portland e Dallas e della presenza in campo di LeBron non c’è alcuna certezza, anzi c’è il rischio che possa saltare diverse partite:

“A essere onesti, non ho ancora pensato alla partita con Portland. Lavoro 24 ore su 24 sul mio corpo, con le mie procedure. Se starò benissimo, scenderò in campo. Se starò bene, scenderò in campo. Vedremo cosa succederà”

