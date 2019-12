I Los Angeles Clippers si sono aggiudicati nella notte il derby cittadino, imponendosi per 111-106 sui Los Angeles Lakers.

Al termine della partita Paul George, autore di 17 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, ha parlato dei Lakers e del fatto che, secondo lui, le due squadre si affronteranno anche nelle finali a Ovest:

Paul George on taking on the Lakers – 'It's two for two in terms of intensity. I think it doesn't get any better than this, this match up, a fun match up. I think this is what it's going to come down to at the end of the day. "#Clippers pic.twitter.com/fJb9DIVXQ4

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 26, 2019