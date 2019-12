I Golden State Warriors questa notte hanno vinto per 116-104 contro gli Houston Rockets.

Il successo della squadra di San Francisco è arrivato anche dal modo di difendere su James Harden, come ha affermato Steve Kerr, coach di Golden State, come riporta ESPN:

“James ha praticamente costretto l’intera lega a riconsiderare come difendere su di lui, ma anche come difendere sul pick-and-roll, visto i tiratori da 3 punti che hanno”

Per arginare il più possibile il raggio d’azione del numero 13 di Houston, Kerr ha studiato anche le partite precedenti dei Rockets:

“Ho visto tante strategie difensive differenti in questi giorni. Qualche settimana fa Toronto ha fatto cose interessanti per fermarlo, mentre a Sacramento Walton ha usato la box-and-one per difendere su Harden. Ho studiato vari modi per cercare di arrestarlo e, fortunatamente, stasera ci siamo riusciti”

Lo schema difensivo vincente è stato ideato dall’assistente allenatore Jarron Collins, che ha ricevuto i complimenti da Draymond Green:

“Il game-plan di oggi era fenomenale, non si poteva fare di meglio. Quando hai davanti a te un giocatore con una media di 40 punti non puoi fare la stessa cosa: è stato MVP per un motivo, si è guadagnato da vivere con lo step-back. Per fermarlo devi cambiare il modo di difendere e questa sera ci siamo riusciti”

La vittoria della squadra di Kerr è arrivata anche dall’ottima partita giocata da tutti i giocatori Warriors, come ha ammesso lo stesso allenatore:

“È stata una grande vittoria, la più bella anche perché non ne abbiamo fatte molte. Abbiamo giocato da grande squadra nel giorno di Natale. Sono felice per i giocatori perché se lo meritano. E sono felice per i nostri tifosi: questo è un buon regalo di Natale per loro perché sono qui ogni sera a fare il tifo per noi”

Un bel regalo di Natale da parte di Golden State ai suoi tifosi che, quest’anno, hanno visto poche vittorie.

