Non è ancora definito il ritorno sul parquet di Zion Williamson, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft e giocatore dei New Orleans Pelicans.

L’ex talento di Duke non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale in NBA, visto che nella pre-season si era infortunato per la rottura del menisco del ginocchio destro.

In un’intervista esclusiva a ESPN, Williamson ha parlato di come procede la riabilitazione e del lavoro che sta svolgendo per tornare il prima possibile a disposizione della squadra:

“Ho piena fiducia in quello che la squadra ha deciso di fare per me. Il mio recupero va oltre la semplice ripresa da un’operazione al ginocchio. Lo staff medico mi sta insegnando un modo differente di correre e di muovermi sul campo, più adatto alla mia struttura fisica”

A parlare della situazione Williamson è stato anche il general manager di New Orleans David Griffin, che non vuole forzare i tempi:

“Non scenderà in campo fino a quando non recupererà al 100%. Prima e durante la pre-season avevamo raccolto e stimato dei parametri che, attualmente, non può garantirci”

Zion Williamson ha ripreso solo una settimana fa ad allenarsi in gruppo, senza però partecipare a partitelle 3 contro 3 e 5 vs 5: in trasferta e in palestra si allena con lo staff medico per velocizzare i tempi di recupero.

In attesa di vedere finalmente in azione Zion Williamson, i Pelicans hanno vinto questa notte contro i Denver Nuggets per 112-100: i protagonisti della serata sono stati Brandon Ingram, grazie alla sua prestazione da 31 punti, 7 rimbalzi e 2 assist, JJ Redick (15 punti e 3 rimbalzi) e di Josh Hart, autore di 16 punti e 9 rimbalzi.

LEGGI ANCHE:

Risultati NBA: Los Angeles è dei Clippers, Pelicans e Warriors vincono inaspettatamente

NBA, Jamal Crawford parla della sua situazione attuale

NBA, Enes Kanter gioca fuori dagli USA dopo anni: “Grazie al Canada!”