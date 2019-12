Secondo quanto riportato da Shams Charania e Tim Cato di The Athletic, è ai dettagli l’intesa pluriennale tra il Jordan Brand e Luka Doncic. Lo sloveno è pronto a legarsi al celebre marchio affiliato a Nike per una sponsorizzazione dai rilevanti risvolti commerciali.

Arrivato in NBA forte del contratto biennale firmato con la casa dello Swoosh nel corso dell’ultima stagione in Europa, al Real Madrid, Doncic era senza dubbio tra i pezzi pregiati sulla piazza – lato business. Il suo nome va ad aggiungersi alla rosa di atleti Jordan Brand, che contempla tra gli altri Zion Williamson – titolare del contratto più oneroso mai offerto a un rookie – e Jayson Tatum, passato a Jordan in estate proprio da Nike.

Dallas Mavericks star Luka Doncic is closing in on a lucrative multi-year endorsement deal with Jordan Brand, sources tell me and @tim_cato.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2019