L’MVP delle Finals 2015 e 3 volte campione NBA Andre Iguodala non ha ancora esordito in questa stagione, e la sua assenza dai parquet rischia di essere ancora più lunga del previsto.

Nel corso dell’estate, dopo la cocente disfatta alle Finals contro i Toronto Raptors, uno primi ad essere ceduto dai Golden State Warriors era stato lo stesso Iguodala, spedito assieme ad una scelta protetta al primo turno ai Memphis Grizzlies in cambio di Julian Washburn.

Il giocatore aveva però subito stipulato un accordo con Memphis, che gli ha permesso di stare lontano dai campi per allenarsi con serenità, ​​mentre la squadra cercava una società interessata ad acquisirlo.

Nonostante le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, che accostavano l’ex Warriors vicino ai Dallas Mavericks, esse sono state successivamente smentite dalla stessa franchigia.

A frenare ogni ipotesi di trattativa è lo stipendio da 17 milioni che Iguodala ancora percepisce e che Memphis non sembra assolutamente intenzionata a sobbarcarsi tagliandolo.

The Mavericks continue to be linked to Andre Iguodala, but league sources say Dallas is not actively pursuing a trade for the Memphis swingman and does not plan to

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 20, 2019