NBA, Rick Carlisle soddisfatto della serie di vittorie in trasferta

No Luka, No problem. I Dallas Mavericks nella scorsa notte, grazie a una super prestazione di Kristaps Porzingis, hanno battuto i Philadelphia 76ers al Wells Fargo Center. Senza Luka Doncic, fermo ai box per un problema alla caviglia, i Mavericks continuano a vincere. Dopo aver battuto i Milwaukee Bucks al Fiserv Forum, non si ferma la striscia di vittorie in trasferta per la squadra di Rick Carlisle. Anche se il coach di Dallas pensa solo alla prossima partita. Queste le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo pensare partita per partita, giorno per giorno. Lavoriamo al meglio per poter giocare il miglior basket possibile. Il fatto che abbiamo molto successo fuori casa dovrebbe darci molto fiducia. Abbiamo un ultimo match prima di Natale fuori casa e l’unica cosa che dovremmo pensare è di giocare duro.”

Anche Kristaps Porzingis ha rilasciato qualche parola:

“Siamo molto determinati. Ci siamo ripresi subito dopo la sconfitta contro Boston. Non vorrei dire che contro i Celtics abbiamo giocato male, ma offensivamente non abbiamo giocato come sappiamo noi. Non so perché in casa non giochiamo così bene come in trasferta. Dobbiamo migliorare anche su questo aspetto.”

In trasferta i Mavericks hanno battuto Bucks, Sixers, Rockets, Nuggets e Lakers, delle vere contender per il titolo. Nella prossima partita affronteranno i Raptors a Toronto.

