Questa notte alla Quicken Loans Arena di Cleveland Ja Morant si è reso protagonista di un gesto atletico tanto spettacolare quanto pericoloso su Kevin Love.

Il giocatore dei Grizzlies ha tentato una schiacciata scavalcando letteralmente il centro dei Cavaliers. Sfortunatamente Morant ha mancato di pochissimo quella che poteva essere una delle migliori giocate dell’anno.

Il gesto atletico del giocatore di Memphis, che già in passato ha dato spettacolo con giocate incredibili, è stato apprezzato dallo stesso Love che, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato così, complimentandosi anche con l’avversario:

Ja almost ended my professional career with this dunk…that kid is something special 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/5SxCItAMba

— Kevin Love (@kevinlove) December 21, 2019