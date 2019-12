Dopo essersi ritirato ufficialmente come allenatore, David Blatt è pronto ad intraprendere una nuova avventura sportiva. L’ex coach dell’Olympiacos, infatti, ha ufficialmente firmato con i New York Knicks per ricoprire il ruolo di Basketball Operations Consultant.

Il nativo di Boston questa estate aveva confessato in una drammatica lettera pubblicata sul sito della squadra greca di essere malato di sclerosi a placche progressiva primaria, per cui ha detto addio al ruolo di allenatore. Ecco quindi nata l’opportunità ai Knicks per aiutarli a gestire al meglio le prossime scelte, lato sportivo, riguardo la franchigia della Grande Mela. Il primo grande compito sarà quello di selezionare l’head coach in sostituzione di Fizdale, licenziato solo poche settimane fa.

Queste le parole di David Blatt sul suo nuovo ruolo:

“Non vedo l’ora di cominciare questa mia nuova carriera dopo essermi ritirato ufficialmente come coach per seguire nuove opportunità nel basket. Sono sempre stato molto curioso e coinvolto nel ruolo di front office e voglio ringraziare Steve & Scott per avermi dato l’opportunità di poter essere una risorsa all’interno dello staff dei Knicks”.

NY Knicks announce the hiring of David Blatt as a basketball operations consultant. pic.twitter.com/m8eHSASaQH — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) December 18, 2019

Anche Steve Mills e Scott Perry, president of basketball operations e GM della franchigia, hanno accolto l’ingresso dell’ex coach dei Cleveland Cavaliers:

“David Blatt è una mente importante nel mondo della pallacanestro e non vedevamo l’ora di lavorare con lui. Sarà un ottimo innesto per quanto riguarda il nostro front office: dalla G League alla gestione dello scouting internazionale.”

