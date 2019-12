NBA, LeBron James ancora contro il load management: “Io non lo faccio”

LeBron James contro il load management parte 2. Dopo essersi scagliato contro la famosa moda del ‘riposo programmato’ che sta dilagando tra alcune star NBA (Kawhi Leonard spesso e volentieri viene tenuto a riposo dai Clippers, ndr), la stella dei Los Angeles Lakers è tornato a parlare dell’argomento ai microfoni di ‘Spectrum’ condannando definitivamente questo fenomeno.

Queste le parole rilasciate dal giocatore:

“Perché non dovrei giocare se sto bene? Non ha alcun senso per me. Non so quante partite mi rimarranno ancora da giocare nella mia carriera. Non so mai quanti bambini verranno a vedermi durante le partite… se mi vedono seduto di certo rimarranno delusi.”