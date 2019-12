NBA, Rui Hachimura fuori per almeno cinque partite

La franchigia capitolina perde uno dei pezzi più pregiati del roster. L’ala giapponese, selezionata con la nona scelta in questo Draft proprio dagli Wizards, dovrà sedersi ai box per almeno cinque partite a causa di un problema all’inguine.

Hachimura ha rimediato l’infortunio nel corso della recente vittoria contro i Detroit Pistons, quando il suo compagno Isaac Bonga lo ha colpito involontariamente con un calcio ad altezza vita. Il colpo dev’essere arrivato immediatamente, perché Hachimura è uscito dal rettangolo di gioco senza farvi più ritorno.

Dopo l’impegno casalingo contro i Chicago Bulls, gli Wizards partiranno per un lungo tour in cui affronteranno Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, New York Knicks e nuovamente i Pistons. Washington tornerà alla Capital One Arena il 28 dicembre, in occasione della partita contro i Knicks ed è proprio per questo match che ci si aspetta il ritorno di Hachimura.

Il numero 8 ha disputato 25 partite con una media di 13.9 punti, 5.8 rimbalzi e 1.6 assist.

