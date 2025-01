NBA, Infortunio alla caviglia per Dereck Lively: out 2-3 mesi

Brutte notizie in casa Dallas Mavericks che, già privi di Luka Dončić dal Christmas Day per uno stiramento al polpaccio sinistro, dovranno fare a meno anche di Dereck Lively II per almeno 2-3 mesi a causa di una frattura da stress alla caviglia destra. Il centro dei Mavs si è infortunato nei primi minuti della sfida persa per 99-118 contro i Denver Nuggets ed era ai box già da una settimana, ma poi l’infortunio alla caviglia si è rivelato più grave del previsto.

In questa stagione Lively ha messo piede in campo in 32 occasioni, di cui 25 da titolare, mettendo a segno 9.1 punti, 7.8 rimbalzi, 2.6 assist e 1.7 stoppate di media con il 70.1% dal campo. Al suo posto, sarà Daniel Gafford a partire in quintetto, autore finora di 12.1 punti, 6.4 rimbalzi e 1.6 stoppate di media in 42 partite in questa stagione con il 70.4% al tiro complessivo.

I Mavericks, campioni in carica della Western Conference, stanno vivendo una stagione altalenante anche a causa degli infortuni ed in questo momento, con la sconfitta per 115-114 subita per mano dei Minnesota Timberwolves, sono sprofondati al nono posto in classifica ad Ovest con 23 vittorie e 21 sconfitte. L’head coach dei texani, Jason Kidd, ha commentato l’infortunio del suo lungo con le seguenti parole:

“Dobbiamo adattarci. Questo è il motivo per cui si ha una squadra. Abbiamo già affrontato situazioni simili. Non stiamo guardando la classifica, stiamo solo cercando di capire chi può indossare una divisa in questo momento”.

Per la prossima partita contro gli Oklahoma City Thunder, in programma questa notte alle ore 02:00 in Italia, dovrebbero essere assenti anche Dwight Powell, Naji Marshall, Klay Thompson e Dante Exum. Una situazione molto complicata per la squadra di proprietà di Mark Cuban.

Lively, who has been sidelined since Jan. 14, has developed into a Mavs‘ cornerstone as the starting center. He has averaged 9.1 points, 7.8 rebounds, 2.6 assists and 1.7 blocks per game — and is now set to miss multiple months. https://t.co/wI8pSzX7B5 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2025

