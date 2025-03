NBA, stagione finita per Kyrie Irving: è rottura del legamento crociato

Kyrie Irving, stella dei Dallas Mavericks, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita contro i Sacramento Kings, conclusasi con una sconfitta per 98-122. L’infortunio è avvenuto nel primo quarto, quando Irving è atterrato male dopo un contatto con Jonas Valanciunas. Nonostante il dolore evidente, ha mostrato grande determinazione tornando in campo per eseguire i tiri liberi prima di lasciare definitivamente il parquet. ​

Questa è l’ennesima battuta d’arresto per i Mavericks, già provati dall’assenza di Anthony Davis, infortunatosi al debutto con la squadra, e dalle recenti cessioni, tra cui quella di Luka Dončić ai Los Angeles Lakers. Attualmente, Dallas occupa la decima posizione nella Western Conference, e l’assenza di Irving rappresenta un duro colpo alle speranze di playoff. ​

Peraltro, il play stava viaggiando ad una media interessante, ossia 24.7 punti, 4.8 rimbalzi e 4.6 assist a partita. Ovviamente, la sua assenza ridimensionerà il cammino dei texani nel corso della stagione e – forse – anche per la prossima. In attesa di capire come si muoverà il front office nel prossimo futuro.

