Nba, ahia Dallas: Doncic ko, out almeno un mese

Luka Doncic è andato ko. Nella sconfitta di mercoledì 25 dicembre contro i Minnesota Timberwolves (99-105), la stella dei Dallas Mavericks ha rimediato uno stiramento del polpaccio sinistro. Il fenomeno sloveno sarà rivalutato tra un mese, con la possibilità dunque che la sua assenza dal parquet si prolunghi ben oltre le quattro settimane. A rivelarlo è l’insider di ESPN, Shams Charania.

Dallas Mavericks star Luka Doncic will be re-evaluated in one month after sustaining a left calf strain on Christmas Day, sources tell ESPN. https://t.co/HVrzlaEzOR — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2024

L’infortunio, un classico non contact injury, è avvenuto durante il secondo quarto della gara dell’American Airlines Center. Doncic si è immediatamente fermato, chiedendo l’assistenza dei sanitari di squadra. Già all’intervallo la franchigia texana lo aveva dichiarato out, quindi indisponibile per i rimanenti due quarti. Un infortunio simile, ma più grave, rispetto a quello che lo stesso Doncic aveva rimediato in preseason. In assenza della star, a guidare i Mavs toccherà a Kyrie Irving. Già nella partita del 25 dicembre, che Doncic aveva chiuso con 14 punti in 16 minuti, la guardia ex Cavs aveva realizzato 39 punti. Ora tutto il peso della costruzione di gioco ricadrà sulle sue spalle. Mentre i tifosi dei Mavs si godono il peggiore regalo che il Natale potesse fargli trovare sotto l’albero.

