Mercato NBA, LeBron James e Anthony Davis chiedono rinforzi ai Lakers

LeBron James, come JJ Redick, è stato molto chiaro: i Lakers non hanno margine di errore in questa stagione, poiché per arrivare alla postseason, non dovranno commettere passi falsi data la classifica cortissima. Devono essere perfetti per vincere contro le squadre più attrezzate, ma la perfezione non accade tutti i giorni a Los Angeles che – nel momento in cui scriviamo – ha un record di 23 vittorie e 18 sconfitte.

Secondo Shams Charania, LeBron James e Anthony Davis sembrano dubitare delle capacità dei gialloviola se non cambia qualche pezzo nel roster. Avrebbero così espresso il desiderio di effettuare qualche mossa sul mercato per migliorare il gruppo, ritenendo che ai californiani non manchi molto per puntare in alto.

Forse quei pezzi mancanti sono Jarred Vanderbilt e Christian Wood, che non hanno ancora giocato in questa stagione. Qualche settimana fa i Lakers hanno già portato a termine uno scambio, mandando D’Angelo Russell a Brooklyn per Dorian Finney-Smith. Un trasferimento che non ha ancora dato i suoi frutti.

Mercato NBA, ipotecare il futuro dei Lakers oppure no?

Come fare meglio? Le armi dei Lakers sono piuttosto scarse, con solo due scelte al Draft al primo turno (2029 e 2031) e due al secondo turno (la loro e quella dei Clippers per il 2025). Lasciarle andare – e la franchigia è pronta a farlo – per dare il massimo in questa stagione e forse nella prossima, significa fare una scommessa rischiosa sul futuro, come ha detto Stephen Curry sulla situazione degli Warriors, nella media anche in questa stagione. Queste le parole di Curry:

“Di fronte a scambi disperati o mosse che mettono a repentaglio il futuro, c’è la responsabilità di mantenere la franchigia in buona forma e in una buona posizione quando sarà finita per noi veterani.”

