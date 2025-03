NBA, i giocatori di Dallas si schierano con il loro GM: “Basta cori contro di lui!”

I Dallas Mavericks sono alla ricerca di un loro nuovo equilibrio di squadra, non tanto per l’ormai nota trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers, ma per lo stato emotivo dei giocatori texani che hanno perso Kyrie Irving per lungo tempo (rottura del crociato per lui) e devono sopportare i complessi problemi di Anthony Davis.

Nel frattempo, i tifosi di Dallas non mollano la presa e continuano a intonare cori contro Nico Harrison, GM della franchigia, reo di aver ceduto il pupillo dei texani. Una situazione che non aggrada l’attuale roster di Dallas che – per voce di PJ Washington – ha difeso la posizione di Harrison. Queste le sue parole:

“Alla fin fine, lo scambio è avvenuto. Dobbiamo capire che ora abbiamo una nuova squadra. Siamo stufi di sentire tutta la roba di ‘Fire Nico’. Vogliamo solo andare là fuori e giocare, ma abbiamo bisogno che i fan ci sostengano indipendentemente da chi scende in campo. O almeno questo è quello che penso”.

