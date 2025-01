Gli Spurs vincono il primo atto degli NBA Paris Game 2025 con un Wemby spettacolare

I San Antonio Spurs vincono per 140-110 il primo atto degli NBA Paris Games 2025 contro gli Indiana Pacers grazie a colui che tutti i 15.935 spettatori della Accor Arena di Parigi attendevano, Victor Wembanyama. L’idolo di casa sciorina una prestazione formidabile mettendo a segno 30 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate con 13/21 al tiro (di cui 4/11 da tre) e prendendo per mano i suoi nel terzo quarto decisivo – chiuso sul 45-23 – con canestri, stoppate e highlights fenomenali.

Wemby, nella conferenza stampa del post-partita ha attribuito la vittoria dei texani all’energia portata dal pubblico di casa:

“È un tipo diverso di supporto che la folla porta. Cerchiamo sempre di usare le circostanze a nostro vantaggio, ma stasera è stato più facile usarle a nostro vantaggio. Sono orgoglioso di noi, orgoglioso di me stesso ed orgoglioso di essere francese. Ha semplicemente confermato quello che pensavo sarebbe successo”.

Anche Chris Paul, autore di 3 punti, 8 rimbalzi e 7 assist ha commentato la grandissima partita giocata da Victor Wembanyama:

“Questa è una delle migliori partite complete che gli abbia mai visto giocare in tutta la stagione. Con tutte quelle le aspettative, giocando a casa sua, di fronte a tutta la sua famiglia e ai suoi amici, alcuni ragazzi potrebbero perdersi nella partita, ma penso che abbia giocato una grande partita in entrambe le estremità del campo”.

Grandi prestazioni anche per Devin Vassell (20 punti) e Harrison Barnes (25 e 7 rimbalzi).

Per i Pacers gli unici a salvarsi sono Bennedict Mathurin, che chiude con 24 punti e 11/14 al tiro complessivo, e Pascal Siakam (18 con 7/10 al tiro). Serata difficile invece per Myles Turner che segna 14 punti ma tira con 5/17 dal campo e 2/9 dalla lunga distanza. L’appuntamento per il rematch tra Spurs e Pacers è fissato tra meno di 48 ore sempre alla Accor Arena di Parigi.

Leggi anche:

NBA, Infortunio alla caviglia per Dereck Lively: out 2-3 mesi

NBA, Adam Silver: “Stiamo valutando l’idea di creare una lega europea”

Mercato NBA, LeBron James e Anthony Davis chiedono rinforzi ai Lakers