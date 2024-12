Mercato NBA, i Lakers scambiano D’Angelo Russell: finisce a Brooklyn via trade

Dopo mesi di continue voci, ora i Los Angeles Lakers hanno davvero concluso una trade con D’Angelo Russell come protagonista. In questo senso, i californiani hanno deciso di cedere il proprio playmaker per provare a rinforzare ulteriormente il proprio roster. Il front office gialloviola ha infatti ufficializzato una trade con i Brooklyn Nets: nella grande mela finiscono D’Angelo Russell, Maxwell Lewis e tre seconde scelte al Draft (2027, 2030 e 2031), mentre ai Lakers arrivano Dorian Finney-Smith e Shake Milton.

Nelle ultime ore, Rob Pelinka ha voluto ringraziare l’ormai ex play gialloviola con queste parole:

“Vogliamo ringraziare D’Angelo Russell per la sua seconda esperienza in maglia Lakers, durante la quale abbiamo potuto celebrare molti traguardi e tanti grandi momenti insieme. Siamo felici di poter aggiungere la fisicità, la durezza e l’ottima efficacia al tiro di Dorian Finney-Smith e teniamo in grande considerazione anche le doti di playmaking di Shake Milton”.

Inizia una nuova era in casa Lakers, proprio nel giorno del compleanno di LeBron James.

