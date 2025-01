Mercato NBA, Curry avverte Golden State: “Non devono fare scambi disperati”

Stephen Curry, stella dei Golden State Warriors, ha espresso la propria preoccupazione riguardo alla possibilità che la franchigia possa compromettere il proprio futuro in cerca di successi immediati. Con un record di 19 vittorie e 20 sconfitte, gli Warriors sono attualmente fuori dalla top 10 della Western Conference, sollevando interrogativi sulla necessità di acquisire una nuova stella per supportare lo stesso playmaker.

In questo senso, Curry ha dichiarato:

“Di fronte a scambi o mosse disperate che potrebbero compromettere il futuro, c’è la responsabilità di mantenere la franchigia in una buona posizione per il futuro, quando non saremo più qui.”