NBA, Darvin Ham contro i Lakers: “Sono dei folli ad avermi mandato via”

L’esperienza di coach Darvin Ham sulla panchina dei Los Angeles Lakers è durata due anni. Un tempo sufficiente, secondo i gialloviola, per valutare l’operato del loro ex capo allenatore, prima di decidere di esonerarlo dopo la sconfitta al primo turno dei Playoff 2024 contro i Denver Nuggets. In questo senso, Ham non aveva più commentato la scelta della franchigia di mandarlo via. Ora, interrogato dal Marc Spears, l’attuale vice allenatore di Doc Rivers ai Milwaukee Bucks – fresco peraltro della vittoria della NBA Cup 2024 – ha commentato in questa maniera quanto successo:

“È stata una follia. Per aver fatto bene come ho fatto, ci potrei giurare, in qualsiasi altro posto avrei avuto un’offerta di estensione del contratto. Siamo passati da non arrivare ai playoff nel 2022 – ha sottolineato ancora – alle Finali di Conference. E l’anno dopo abbiamo vinto l’NBA Cup e nonostante i tanti infortuni siamo arrivati al play-in vincendo tutte e due le partite. Si parla sempre di come abbiamo perso contro Denver e mai di come siamo arrivati lì (nel 2023): abbiamo battuto una squadra giovane e forte come Memphis e poi gli Warriors.”

