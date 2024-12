Nba, i Washington Wizards rinnovano la Capital One Arena

La Capital One Arena, un palazzetto da 800 milioni di dollari sorgerà nel bel mezzo di Washington D.C. Una volontà che Ted Leonsis, proprietario dei Washington Wizards e dei Washington Capitals, aveva già manifestato più volte. E che finalmente – per lui – diventa realtà. Nella giornata di ieri lo stesso Leonsis – in presenza del commissioner della NBA Adam Silver, del sindaco del District of Columbia e di altri amministratori locali – ha ufficialmente presentato il progetto. La cerimonia si è tenuta proprio all’interno di quello che sarà l’atrio della modernissima struttura.

Più che un nuovo palazzetto, sarà un ammodernamento dell’edificio già esistente. Per lungo tempo, in effetti, si era parlato di un allontanamento dal nucleo urbano delle due squadre (di basket e hockey) e della costruzione di un nuovo complesso nella periferia della capitale americana o addirittura nello Stato del Virginia. Poi, durante la scorsa primavera, i 515 milioni di dollari in finanziamenti pubblici messi a disposizione hanno convinto la Monumental Sports and Entertainment, proprietaria dei Wizards, a rimanere ancorati a D.C. I lavori, se tutto va come dovrebbe, finiranno giusto in tempo per l’inizio della stagione 2027-2028 sia di NBA che di NHL.

“Un anno fa la differenza. Grazie a te, Ted Leonsis, per aver creduto in questa città. Grazie per la tua dedizione a Washigton”.

Con queste parole uno degli amministratori locali ha ringraziato il numero uno dei Washington Wizards, sottolineando l’importanza di mantenere “vicino a casa” le due franchigie. E lo stesso Ted Leonsis si è scusato in anticipo con tutti i cittadini per i disagi causati dai lavori:

“Ci sarà molta polvere qui. Questo progetto è enorme, probabilmente ci vorranno tre stagioni per realizzarlo. È un programma importante, significativo. Ma dopo aver visto cosa faremo per i giocatori, i tifosi e la città, varrà la pena aspettare”.

I lavori prevedono il raddoppio delle dimensioni degli spogliatoi e l’aggiunta di suite e altri servizi.

