Mercato NBA, Bradley Beal non vuole lasciare Phoenix: “Io via? Nessuno mi ha detto niente”

Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni di mercato hanno suggerito un possibile coinvolgimento di Bradley Beal in trattative da parte dei Phoenix Suns. Tuttavia, la guardia ha prontamente smentito tali voci, dichiarando:

“La mia posizione è la stessa di sempre, almeno fintanto che nessuno viene a parlare con me. Sono un Phoenix Suns e sono qui, mi metto l’uniforme e vado in campo. Non do peso alle voci di mercato: sono dieci anni che ormai si parla di me”

Beal ha ribadito il suo impegno con la franchigia dell’Arizona, sottolineando di non essere stato informato di alcuna possibile cessione. Questa dichiarazione arriva in un momento cruciale della stagione, con i Suns impegnati a consolidare la loro posizione nella Western Conference. Dopo essere stato ceduto dai Washington Wizards ai Phoenix Suns nel giugno 2023, Beal ha assunto un ruolo fondamentale nel roster della squadra, contribuendo significativamente sia in fase offensiva che difensiva.

La sua presenza è considerata essenziale per le ambizioni dei Suns di competere ai massimi livelli nella NBA. Le parole di Beal, quindi, sembrano mettere a tacere qualsiasi speculazione sul suo futuro immediato, confermando la sua volontà di rimanere a Phoenix e di concentrarsi sugli obiettivi stagionali della squadra. I Phoenix Suns, dal canto loro, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle speculazioni sul futuro della propria stella, ma la smentita del giocatore dovrebbe rassicurare i tifosi sulla sua permanenza.

