Lo strano caso di Carmelo Anthony: nel 2025 potrebbe diventare due volte Hall of Famer

Ne 2025 Carmelo Anthony potrebbe entrare per due volte a far parte della Basketball Hall of Fame. Strano ma vero. Nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre, la Naismith Hall of Fame ha infatti pubblicato sul suo sito una lunga lista di nomi candidati all’Olimpo della palla a spicchi. Tra questi compare proprio Carmelo Anthony, così come il Team USA che vinse le Olimpiadi di Pechino nel 2008. A vestire la canotta a stelle e strisce, in quell’occasione, c’era anche lo stesso Melo.

Non solo l’ex Denver Nuggets e New York Knicks. Tra i 189 candidati che saranno presi in considerazione si leggono anche i nomi di Dwight Howard e Marc Gasol, così come dei coach Doc Rivers e Billy Donovan, del managing general partner dei Miami Heat Micky Arison (braccio destro di Pat Riley) e l’allenatore della squadra maschile dell’università Gonzaga Mark Few. C’è, ovviamente, anche la controparte femminile: dalla WNBA sono presenti – tra le altre – Sue Bird, Maya Moore, Sylvia Fowles e Chamique Holdsclaw, oltre che l’ex allenatrice dell’università dell’Iowa femminile Lisa Bluder.

Nel frattempo, la stessa Hall of Fame ha comunicato un aggiornamento dei requisiti di eleggibilità: da ora in avanti, per essere candidabili, non bisognerà più attendere tre anni di inattività, ma solamente due. Una decisione presa per un semplice motivo, ha spiegato il presidente della Hall, Jerry Colangelo:

“Per riconoscere meglio e in modo più tempestivo le carriere eccellenti dei potenziali candidati. Siamo entusiasti di questo cambiamento e crediamo che onorare gli individui mentre i loro successi sono ancora freschi nella mente delle persone sia significativo e d’impatto”.

I finalisti saranno selezionati il 14 febbraio a San Francisco, durante il weekend dell’NBA All-Star. Gli eventi di “incoronazione” si terranno il 5 settembre al Mohegan Sun Casino in Connecticut e il 6 settembre alla Hall of Fame di Springfield, nel Massachusetts.

