NBA, No Giannis? No problem! I Bucks infilano il quinto successo in fila

Non si fermano più i Milwaukee Bucks che, dopo un inizio di regular season NBA da 4 vittorie e 9 sconfitte, hanno decisamente cambiato strada e nella notte infilano la quinta vittoria consecutiva.

Nonostante l’assenza dell’ultim’ora di Giannis Antetokounmpo, fermo ai box per un gonfiore al ginocchio sinistro accusato durante il riscaldamento, i Bucks sbancano il Kaseya Center di Miami con il risultato di 106-103 e continuano a risalire posizioni nella classifica della Eastern Conference.

Il mattatore di serata è Damian Lillard che mette a segno un prestazione fenomenale da 37 punti e 12 assist con un ottimo 10/17 al tiro (di cui 8/12 da tre) e guida i Bucks al successo. L’ex Portland a fine partita concede ai microfoni dei media l’analisi della sua grande prestazione:

“Penso che sia stato sicuramente molto importante per la nostra squadra. Senza Giannis in campo, tutti dobbiamo fare un po’ di più. Ma so che i ragazzi si aspettano che io mi faccia avanti, che si tratti di segnare, fare le giocate giuste o che faccia sentire di più la mia voce. Quindi, sapevo che una volta scoperto che Giannis non sarebbe sceso in campo, dovevo uscire e mettermi in modalità attacco e cercare di avere quell’energia sin dall’inizio”.