NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

Nonostante l’assenza per la terza partita consecutiva di Nikola Jokić, out per problemi personali, i Denver Nuggets tornano a vincere e sbancano il FedExForum di Memphis con il risultato di 122-110. Senza il serbo da Sombor, i Nuggets si affidano al duo composto da Jamal Murray e Michael Porter Jr. che segnano rispettivamente 27 punti con 10/20 al tiro e 24 punti con 11 rimbalzi. Ma il vero protagonista di serata non può che essere Russell Westbrook.

“Triple Double Machine” segna 12 punti, raccoglie 10 rimbalzi e serve 14 assist ai compagni di squadra, ma soprattutto diventa il primo giocatore nella storia della NBA a raggiungere le 200 triple doppie in carriera. Westbrook aveva già raggiunto il primato All-Time per triple doppie registrate in carriera nel 2021 superando Oscar Robertson, fermo a quota 181. Il numero 4 dei Nuggets ha commentato la sua prestazione mostrando tutta la commozione per il record stabilito:

“Sono senza parole, sono solo grato a Dio per l’opportunità di poter competere ancora al massimo livello”.

I Memphis Grizzlies, ancora orfani di Ja Morant che per via di una lussazione all’anca, unita ad alcuni problemi muscolari, non mette piede in campo dallo scorso 6 novembre, trovano in Santi Aldama il miglior marcatore di serata. Lo spagnolo esce dalla panchina e registra una doppia doppia da 28 punti e 11 rimbalzi con uno strepitoso 12/19 al tiro. Dietro di lui spiccano solo le prestazioni di Jaren Jackson Jr. che chiude con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 stoppate e Scotty Pippen Jr. (16-6-6).

A causa della sconfitta subita, i Grizzlies rimangono ancora senza vittorie in NBA Cup tra questa e la scorsa stagione (0-6 il record). La squadra di coach Jenkins avrà la possibilità di rifarsi e conquistare la prima vittoria nella notte italiana tra venerdì 29 e sabato 30 novembre contro i New Orleans Pelicans.

