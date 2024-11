NBA, i Suns ritrovano i “Big Three” e la vittoria dopo 5 KO consecutivi

Nella lunga nottata NBA, i Phoenix Suns hanno battuto i Los Angeles Lakers con un pesante 127-100 ed hanno ritrovato finalmente una vittoria che mancava da cinque partite. La vittoria è arrivata anche grazie al rientro di Bradley Beal e Kevin Durant che erano ai box rispettivamente da cinque e sette partite.

Durant era alle prese con uno stiramento al polpaccio sinistro da 3 settimane, lo stesso problema che aveva messo a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi estive di Parigi. Prima dello stop forzato di KD i Suns veleggiavano nella parte altissima della classifica della Western Conference con 8 vittorie in 9 partite. Lo stesso Durant ha commentato in questo modo il rientro in campo dopo sette gare ai box:

“Mi è mancata l’energia del pubblico e della partita. È stato bello tornare a giocare contro una squadra che ci ha messo alla prova. Fino a quando restiamo in salute possiamo portare avanti la nostra crescita di squadra”.

Problema muscolare al polpaccio anche per Bradley Beal che non vedeva il campo dallo scorso 12 novembre. A decidere la gara contro i Lakers ci hanno pensato proprio Beal (23 punti con 10/15 al tiro) e Durant (23 con 6 rimbalzi) con l’apporto fondamentale di un Devin Booker da 26 punti e 10 rimbalzi.

I Los Angeles Lakers incappano nella loro prima sconfitta assoluta in NBA Cup e compromettono il passaggio del turno a causa dei 27 punti di scarto rimediati al Footprint Center di Phoenix. Ora ai gialloviola servirà un vero e proprio miracolo nell’ultima sfida contro i Thunder per accedere ai quarti di finale della NBA Cup.

Ancora una volta, come successo nella gara contro i Nuggets, a tagliare le gambe ai Lakers è il terzo quarto in cui vengono doppiati dai Suns con un parziale di 36-18. LeBron James, autore di una prestazione da 18 punti, 8 rimbalzi e 10 assist, ha analizzato davanti ai media i problemi dei suoi Lakers:

“Ovviamente stiamo concedendo troppi punti nel terzo quarto e non stiamo segnando come dovremmo. Bisogna migliorare la situazione”.

Grandi prestazioni anche per Anthony Davis che chiude con una doppia doppia da 25 e 15 rimbalzi e D’Angelo Russell che aggiunge 16 punti dalla panchina.

Leggi anche:

NBA, No Giannis? No problem! I Bucks infilano il quinto successo in fila

NBA, Dejounte Murray si prepara a tornare in campo

NBA, Zion Williamson ancora alle prese con gli infortuni: il rientro è lontano