NBA, Phila: stanotte l’esordio stagionale di Paul George in casa dei Suns

Non è un momento facile, per usare un eufemismo, in casa Philadelphia 76ers. Dagli infortuni di Paul George e Joel Embiid, alla multa di 100mila dollari inflitta dalla lega per le dichiarazioni riguardanti proprio l’infortunio del centro di origine camerunense, per arrivare poi all’alterco tra lo stesso Joel Embiid e il giornalista del Philadelphia Inquirer, Marcus Hayes.

A tutto questo si aggiungono le prestazioni in campo dei Sixers che dopo 5 partite sono scivolati al penultimo posto della Eastern Conference con il record di una vittoria e quattro sconfitte. Ma nel momento più difficile i tifosi dei Sixers possono gioire perché stanotte nella trasferta del Footprint Center di Phoenix, Philadelphia potrà contare sull’esordio stagionale di Paul George, fermo ai box dallo scorso 14 ottobre per l’infortunio al ginocchio sinistro patito contro gli Hawks in preseason. Sarà anche l’occasione per vedere lo stesso George indossare il numero 8 sulle spalle, scelto in onore di Kobe Bryant (nato proprio a Philadelphia).

Il nativo di Palmdale viene da una stagione da 22.6 punti, 5.2 rimbalzi, 3.5 assist e il 41.3% da dietro l’arco, conclusa con l’eliminazione sua e di tutti i Clippers al primo turno per mano dei Dallas Mavericks. Dopo l’ennesima eliminazione ai Playoff con i Clippers, in estate ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i losangelini e di accettare un quadriennale da 215 milioni di dollari con i Sixers per aiutare Joel Embiid e Tyrese Maxey a lottare per riportare il Larry O’Brien Trophy nello Stato della Pennsylvania.

I Sixers si preparano dunque a un giro di trasferte ad Ovest contro Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. In questo momento la franchigia della città dell’amore fraterno avrà bisogno del miglior Paul George per cercare di portare a casa una vittoria dal Footprint Center. Certamente non l’avversario migliore per uscire da un momento complicato dato che i Phoenix Suns di coach Budenholzer veleggiano nelle parti alte della Western Conference con il record di 5-1 e vengono da quattro vittorie consecutive.

Philadelphia 76ers star Paul George is expected to make his season debut on Monday vs. the Phoenix Suns, barring any setbacks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/n2nHUtaNNE — Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2024

