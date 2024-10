La Nba multa i 76ers sul caso Embiid, 100mila euro per “dichiarazioni non coerenti”

Chi li ha visti? Joel Embiid e Paul George sono ancora nascosti nei meandri del Wells Fargo Center di Philadelphia. E ciò che ancor di più suona strano è che nessuno sappia, o voglia dire, quanto torneranno sul parquet. Nemmeno il coach Nick Nurse. Una situazione, quella soprattutto relativa a Joel Embiid, su cui la Nba aveva aperto qualche giorno fa una investigazione ufficiale. Il risultato? Una multa alla franchigia per un totale di 100mila dollari per le dichiarazioni pubbliche sullo stato di salute di Embiid, dopo che la stella della squadra aveva saltato l’esordio stagionale.

L’indagine non ha, però, trovato quello che tutti si aspetterebbero. In che senso? Effettivamente, secondo la Lega, le condizioni di salute di Embiid relative al suo ginocchio sinistro non gli permettevano di giocare. Nessuna violazione, dunque, della Player Participation Policy. I 100mila dollari di multa derivano, invece, dalle dichiarazioni del president of basketball operations Daryl Morey e del coach Nick Nurse. Le loro parole non sarebbero state “coerenti con lo stato di salute del giocatore, e in violazione delle regole della lega”.

E sulla condizione del centro, così come del nuovo arrivato Paul George, Nurse non si è ancora sbilanciato.

“Vogliamo che questi ragazzi giochino, che siano in salute e che giochino alla grande, e che giochino alla grande per tutta la stagione. Il mio obiettivo principale è quello di fare il lavoro che devo fare. Devo cercare di far giocare la squadra al meglio domani sera. Questo richiede una buona parte della mia concentrazione e tutto il resto. Sto solo cercando di concentrarmi sul mio lavoro”.

Probabile, comunque, che se la situazione dovesse persistere la Nba inizi a fare maggiore pressione per ricevere ulteriori informazioni. Un’assenza prolungata difficilmente può essere giustificata come “gestione di infortunio“, come al momento stanno facendo i Philadelphia 76ers.

The NBA announced it fined the Sixers $100,000 for statements from Daryl Morey and Nick Nurse “that were inconsistent with Joel Embiid’s health status and in violation of league rules.” The NBA confirmed though that has been unavailable to play “due to a left knee condition.” pic.twitter.com/SEny56B8hn — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 29, 2024

Leggi anche:

Embiid rimane ancora fuori e la NBA pronta ad indagare sulle reali condizioni del centro

Ironia sulla statua, Wade all’attacco: “Quanti di voi hanno una statua?”

Classifica NBA 2024-2025