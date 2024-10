NBA, Philadelphia fa già i conti con gli infortuni: Paul George si fa male

Nella notte, i Philadelphia 76ers hanno dovuto assistere ad un problema fisico di Paul George. In appoggio, durante un “drive” di Jalen Johnson, l’ex Clippers ha perso leggermente l’equilibrio provocandosi una “iperestensione” del ginocchio sinistro. Problema che lo ha costretto a lasciare prematuramente il campo, senza più rientrare, dopo 12 minuti di gioco e 8 punti messi a referto.

Tutte le teorie e gli scenari peggiori hanno poi cominciato a fiorire in attesa di un comunicato preciso da parte dello staff medico dei Sixers. Si tratta di una semplice iperestensione? I legamenti sono interessati? A seconda della diagnosi, la durata dell’indisponibilità di PG8 potrà variare, da pochi giorni ad alcune settimane o addirittura diversi mesi.

La reazione di Nurse e Paul George

Queste le parole di coach Nick Nurse rispetto alla situazione:

“Speriamo che vada tutto bene e che possa tornare subito con noi.”

Dal canto suo, Paul George ha voluto rassicurare tutti:

“Ho sentito un movimento strano del ginocchio e ho pensato subito che dovevo uscire dal campo per controllare la situazione, ma se chiedete la mia opinione, la cosa non mi preoccupa troppo”.

Come sta Joel Embiid?

Si tratta di uno stop inatteso, dopo quello accusato da Joel Embiid, il quale in questa preseason rimarrà a guardare i compagni per essere preservato in vista dell’inizio della regular season. Peraltro, lo stesso lungo, ha confermato che potrebbe non giocare più i back-to-back:

“Se dovessi fare una previsione, direi che non giocherò più partite in back-to-back per il resto della mia carriera.”

