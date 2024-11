Spurs, Jeremy Sochan out a tempo indeterminato. E la squadra aspetta ancora Pop

Un altro ko pesante si aggiunge alla lunga lista di infortuni che hanno già costellato l’intera Nba nelle ultime due settimane. Jeremy Sochan, ala dei San Antonio Spurs, è stato dichiarato ai box a tempo indeterminato per la rottura del pollice sinistro. Lo ha annunciato la stessa franchigia texana.

La frattura del dito è avvenuta nella sconfitta di lunedì sera per mano dei Los Angeles Clippers in California. Il giocatore si sottoporrà in settimana a un intervento chirurgico, ma non è ancora chiaro quanto tempo dovrà rimanere fermo. Un vero peccato perché l’impatto alla nuova stagione per il nazionale polacco era stato alquanto positivo. In sette partite ha registrato una media di 15.4 punti e 7.7 rimbalzi, entrambi massimi in carriera, e ha tirato con oltre il 51% dal campo. Sabato scorso aveva realizzato una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi nella vittoria contro i Minnesota Timberwolves.

San Antonio Spurs F Jeremy Sochan has suffered a fractured left thumb and is scheduled to have surgery this week, sources tell ESPN. Sochan has made a leap so far this season, averaging 15.4 points, 7.7 rebounds and 3 assists. pic.twitter.com/LtlI1nAnZe — Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2024

L’assenza di Sochan si aggiunge a quella, ben più preoccupante, di coach Gregg Popovich. Anche lui è stato dichiarato fuori a tempo indeterminato a causa di un problema di salute che avrebbe riscontrato lo scorso fine settimana. Non sono noti ulteriori dettagli e non è chiaro quando il 75enne si riunirà con la squadra. Per il momento al timone della squadra c’è dunque l’assistente Mitch Johnson, che ha speso ovviamente parole di sostegno per il suo mentore.

“Popovich è stato straordinario per me e in questo momento la sua salute è la priorità numero 1. Lo sosteniamo al 100% e gli ho parlato ieri sera. È di buon umore. Sta bene e non vediamo l’ora di riaverlo a disposizione”.

Leggi anche:

Classifica NBA 2024-2025

NBA, 24 di Steph Curry al rientro dall’infortunio e vittoria per gli Warriors

NBA, i Cavs non si fermano più e battono anche i Milwaukee Bucks