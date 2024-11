NBA, problemi di salute per Gregg Popovich: stop a tempo indeterminato

Secondo quanto annunciato da Shams Charania di ESPN, il coach dei San Antonio Spurs, Gregg Popovich, avrebbe accusato un problema di salute che lo terrà fuori dal parquet per le prossime due trasferte (a Los Angeles contro i Clippers e a Houston contro i Rockets). Per ora l’assenza dell’head coach degli Spurs è stata definita “a tempo indeterminato” dalla stessa franchigia e non è ancora chiaro quale sia il problema di salute che terrà lontano dalla panchina coach Popovich. A sostituirlo in panchina ci penserà Mitch Johnson che ne ha già fatto le veci nella partita vinta contro i Minnesota Timberwolves tra le mura amiche del Frost Bank Center.

Per coach Popovich la stagione in corso è la 29esima in NBA, tutte alla guida dei San Antonio Spurs, il che lo rende il coach più longevo a rimanere sulla stessa panchina nella storia della lega. Prima dell’inizio della stagione 2023-2024 ha poi deciso di legare il suo futuro ancora una volta ai San Antonio Spurs firmando un quinquennale da 80 milioni di dollari.

Nella sua carriera, Popovich, ha guidato la franchigia texana alla conquista di 5 anelli (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014) e ad una striscia record di 22 partecipazioni consecutive ai Playoff. Detiene inoltre il record di allenatore più vincente nella storia della NBA con 1.391 vittorie in regular season, a cui si aggiungono 170 vittorie tra Playoff e Finals.

Nella scorsa annata coach Pop si è goduto la rookie season di Victor Wembanyama, ma questo non è bastato per far conquistare ai texani un posto ai Playoff complice il record di 22-60 e il penultimo posto nella propria conference.

Invece in questa stagione i San Antonio Spurs sono partiti molto bene per una squadra che punta più alla lottery che alla postseason e al momento si trovano al settimo posto della Western Conference con il record di 3 vittorie e altrettante sconfitte. L’augurio è che il problema di salute accusato da coach Popovich non sia nulla di grave e che il 75enne possa riprendere il suo posto in panchina il più presto possibile.

Developing story on ESPN: After Spurs' Gregg Popovich suffered a medical issue over the weekend, assistant Mitch Johnson will be the interim head coach for indefinite period: https://t.co/OusIYOzhlO — Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2024

