NBA, Joel Embiid salta la preseason per infortunio: le condizioni

I Philadelphia 76ers hanno annunciato nella giornata di ieri che Joel Embiid salterà il resto della pre-stagione NBA a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Embiid negli scorsi giorni ha incontrato i dottori per meglio definire lo stato del suo ginocchio. L’incontro sembra essere andato bene, con fonti che affermano che l’obiettivo finale è quello di mettere Embiid nelle migliori condizioni per esordire in regular season. La scorsa annata, Embiid aveva giocato solo una partita di precampionato.

Come detto, l’obiettivo è renderlo pronto per il 23 ottobre contro i Milwaukee Bucks a Philadelphia. Il lungo, che ha giocato 39 partite l’anno scorso dopo che un infortunio al ginocchio a fine gennaio gli aveva fatto perdere la possibilità di difendere il premio di MVP, ha perso dai 25 ai 30 chili prima del training camp (e ha detto che spera di perderne altri). Tutto questo, per allentare la pressione sul ginocchio stesso. Peraltro, Philadelphia entra in questa stagione con presumibilmente le aspettative più alte che abbia mai avuto durante l’era Embiid, dopo una delle migliori offseason della NBA.

I 76ers hanno preso Paul George come free agent, estendendo inoltre i contratti sia Embiid che Tyrese Maxey, mantenendo i free agent Kelly Oubre Jr. e Kyle Lowry, firmando quindi Caleb Martin, Eric Gordon e Andre Drummond per completare le rotazioni della squadra. Venerdì scorso George ha fatto il suo debutto preseason in Iowa, mentre tutti e otto i giocatori sono rimasti in panchina sabato per la sconfitta a Boston, nella seconda serata consecutiva.

